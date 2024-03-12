В Белоруссии проверяют готовность территориальной обороны Гомельской области

В Минобороны Белоруссии заявили о начале комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе проверки будет определена степень «готовности районных (городских) исполнительных комитетов и военных комиссариатов Гомельской области к формированию территориальных войск».

В ходе проверки из запаса будут призваны до 200 военнообязанных для комплектования территориальных войск.

Ранее Министерство обороны Белоруссии объявило о начале комплексной проверки боевой готовности армии.