В Белоруссии проверяют готовность территориальной обороны Гомельской области
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ходе проверки будет определена степень «готовности районных (городских) исполнительных комитетов и военных комиссариатов Гомельской области к формированию территориальных войск».
В ходе проверки из запаса будут призваны до 200 военнообязанных для комплектования территориальных войск.
Ранее Министерство обороны Белоруссии объявило о начале комплексной проверки боевой готовности армии.