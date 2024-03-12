Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела села Головино Белгородского района со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Гладкова, в Белгородском районе российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей. Кроме того, в селе Головино зафиксированы прилёты неустановленных боеприпасов.

«К сожалению, в селе Головино есть двое пострадавших. У мужчины лёгкое осколочное ранение. У женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести, уточнил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали при помощи беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде.