В Донецке после реконструкции открылся мемориал на территории шахты №4/4-бис

В Донецке после завершения реконструкции открылся мемориал на территории шахты 4/4-бис. В 1942—1943 годах здесь проходили массовые казни советских граждан.

В церемонии открытия принимали участие глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. В память о погибших на этом месте в годы Великой Отечественной войны зажгли Вечный огонь, участники мероприятия возложили цветы.

По подсчётам специалистов, в шурф шахты за время немецкой оккупации были сброшены тела 75 тыс. человек.

Реконструкция мемориала началась в конце 2023 года. Территория была облагорожена и расширена.

Ранее RT опубликовал видеосюжет о реставрации мемориала и фильм о трагедии.



