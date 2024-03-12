ВС России поразили опорные пункты ВСУ на Северо-Донецком направлении

Ударная группа российский вертолётов нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Северо-Донецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в результате боевого применения, все цели были уничтожены.

Также ВС России «Ланцетами» уничтожили две украинские БМП-1 в районе Ямполовки.