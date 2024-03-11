Экс-офицер ВС США: в зоне СВО вместе с Patriot могли уничтожить 30 солдат НАТО

Офицер Вооружённых сил США в отставке Станислав Крапивник заявил, что более 30 военных из стран НАТО могли быть ликвидированы вместе с ЗРК Patriot на Украине.

Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, скорее всего, ЗРК Patriot обслуживали американские военнослужащие, но там также могли быть и другие натовские военные — например, немцы.

«Не удивлюсь, если выяснится, что там были и англичане. Потому что в прошлый раз вместе с Patriot была уничтожена как раз группа англичан», — добавил Крапивник.

Он отметил, что одну батарею Patriot обычно обслуживают от 20 до 30 человек и примерно столько солдат противника могли быть ликвидированы ВС России.

23 февраля Минобороны России показало видео уничтожения комплекса Patriot на Украине.

Также 9 марта сообщалось, что в результате удара ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска в ДНР уничтожены два ЗРК Patriot и один С-300 украинских войск.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что украинские войска разместили ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дали время ВС России для нанесения по ним удара.