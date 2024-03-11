Грузинские власти раскритиковали Украину за недружественные шаги

Грузинское правительство выражает озабоченность недружественными действиями властей Украины, которые направлены против народа Грузии, говорится в заявлении кабмина республики.

Там отметили, что Тбилиси выражал солидарность украинскому народу и осуждал спецоперацию ВС России после начала конфликта.

«На этом фоне вызывают сожаление и глубокую тревогу ряд решений украинской власти, которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами», — сказано в документе.

Грузинский кабмин обвинил Киев в том, что 1 марта 2022 года был отозван чрезвычайный и полномочный посол Украины в Грузии под предлогом невведения санкций и отказа отправлять добровольцев на Украину.

Также Тбилиси недоволен необъективным представлением Киева о здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, и так далее.

В январе спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили потребовал извинений от Владимира Зеленского и президента Молдавии Майи Санду за ложь о пытках Саакашвили в тюрьме.