Грузинские власти раскритиковали Украину за недружественные шаги
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Там отметили, что Тбилиси выражал солидарность украинскому народу и осуждал спецоперацию ВС России после начала конфликта.
«На этом фоне вызывают сожаление и глубокую тревогу ряд решений украинской власти, которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами», — сказано в документе.
Грузинский кабмин обвинил Киев в том, что 1 марта 2022 года был отозван чрезвычайный и полномочный посол Украины в Грузии под предлогом невведения санкций и отказа отправлять добровольцев на Украину.
Также Тбилиси недоволен необъективным представлением Киева о здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, и так далее.
В январе спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили потребовал извинений от Владимира Зеленского и президента Молдавии Майи Санду за ложь о пытках Саакашвили в тюрьме.