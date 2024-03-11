AP: проблемы ВСУ поставили под угрозу будущее Украины

Проблемы Вооружённых сил Украины, которые привели к сдаче Авдеевки, поставили под угрозу будущее страны. Об этом сообщает Associated Press.

Журналисты агентства опросили десять военнослужащих ВСУ с целью выяснить, как истощение боеприпасов, превосходящая численность российских войск и плохое военное командование «привели к худшему поражению Киева за год».

«Эти же проблемы угрожают будущему Украины», — указывается в материале.

Опрошенные украинские солдаты назвали ситуацию в Авдеевке катастрофической. Они объяснили это физическим истощением, а также снарядным голодом и постоянными ударами российской авиации.

Ранее украинский военнопленный рассказал о подразделениях, которые бросили при бегстве ВСУ из Авдеевки.