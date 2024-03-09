Соскин: Залужного уже никогда не будет в политике в случае отправки в Лондон
С таким заявлением в своём видеоблоге выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Если он заявит, что он едет послом в Великобританию, то это уже полностью будет «сбитый лётчик-генерал», которого уже никогда не будет в политическом или в другом измерении», — отметил Соскин.
Ранее Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла в Великобритании.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россию не волнует назначение Залужного послом в Лондоне.