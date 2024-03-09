Соскин: Залужного уже никогда не будет в политике в случае отправки в Лондон

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный будет полностью и бесповоротно выдавлен из политики Украины, если примет предложение Владимира Зеленского о назначении его послом в Великобритании.

С таким заявлением в своём видеоблоге выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Если он заявит, что он едет послом в Великобританию, то это уже полностью будет «сбитый лётчик-генерал», которого уже никогда не будет в политическом или в другом измерении», — отметил Соскин.

Ранее Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла в Великобритании.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россию не волнует назначение Залужного послом в Лондоне.