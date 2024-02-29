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РИА Новости: ВСУ ударили дронами по своим солдатам, когда они сдавались в плен

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Украинский военный Александр Госинец рассказал, что попал под удар дронов-камикадзе ВСУ, когда вместе с сослуживцами сдавался в плен российским бойцам южнее посёлка Урожайное в ДНР.

Об этом информирует РИА Новости.

«Наши FPV-дроны начали уже «разбирать» наши позиции. Получил я ранение», — сказал украинец.

При этом он отметил, что российские военные оказали ему и его сослуживцам первую помощь и вытащили их с обстреливаемых ВСУ позиций.

Ранее пленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали, несмотря на срок за дезертирство.

Также ВС России взяли в плен солдат элитной бригады ВСУ на Запорожском направлении.

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