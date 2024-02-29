РИА Новости: ВСУ ударили дронами по своим солдатам, когда они сдавались в плен
Об этом информирует РИА Новости.
«Наши FPV-дроны начали уже «разбирать» наши позиции. Получил я ранение», — сказал украинец.
При этом он отметил, что российские военные оказали ему и его сослуживцам первую помощь и вытащили их с обстреливаемых ВСУ позиций.
Ранее пленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали, несмотря на срок за дезертирство.
Также ВС России взяли в плен солдат элитной бригады ВСУ на Запорожском направлении.