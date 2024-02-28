Неизвестные ночью бросили «коктейль Молотова» в Музей оккупации в Латвии

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение Музея оккупации в Латвии, сообщила директор музея Солвита Виба.

Как пишет портал Delfi, нападение произошло около 01:00, а «коктейль Молотова» попал в её рабочий кабинет. Полиция начала расследование и происшедшее не комментирует.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что власти будут «внимательно следить за этой ситуацией, чтобы сотрудники «Музея оккупации» чувствовали себя в безопасности».

Sputnik Ближнее зарубежье подчёркивает, что «Музей оккупации» занимается «героизацией нацистов и латвийских коллаборационистов».

1 января на Украине мэр Львова Андрей Садовой сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов. Это произошло в день рождения Степана Бандеры.