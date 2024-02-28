Потерпевшими от действий киевского режима признаны более 131 тысячи жителей Донбасса
28 февраля 2024

Потерпевшими от действий киевского режима признаны более 131 тысячи жителей Донбасса

28 февраля 2024 | 12:28

Потерпевшими от действий киевского режима признаны более 131 тысячи жителей Донбасса

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СК России возбудил более 1,4 тыс. уголовных дел по фактам агрессии Киева в отношении жителей Донбасса и признал потерпевшими свыше 131 тыс. из них, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

По словам Бастрыкина, от действий вооружённых формирований Украины погибли более 5,5 тыс. человек, ранения зафиксированы у более 13 тыс. мирных жителей.

Глава Следственного комитета добавил, что факты ударов по российской территории документируются практически ежедневно, отдельно отметив обстрелы Белгородского региона, которые ведутся из Харьковской области.

Как сообщал RT ранее, российские суды вынесли приговоры в адрес более 280 украинских военных. 