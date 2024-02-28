Суздальцев: на Украине могут быть западные военные, которые не участвуют в боях

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью Financial Times, заявил, что на Украине могут находиться действующие западные военные специалисты, но они вряд ли участвуют в боях.

«Может быть любая картина. Я думаю, что там все варианты есть. Это бывшие, отставные сотрудники спецслужбы, спецназа, которые участвуют в боях в роли наёмников. Но реальные специалисты там тоже могут находиться, потому что им нужно перенимать опыт. Это обычное дело», — сказал он РИА Новости.

При этом Суздальцев выразил сомнение в том, что они участвуют в боевых действиях. По его словам, они наблюдатели.

Ранее Financial Times выпустила материал, в котором говорилось, что один из европейских высокопоставленных военных чиновников заявил, что западный спецназ уже присутствует на Украине.