Суздальцев: на Украине могут быть западные военные, которые не участвуют в боях
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«Может быть любая картина. Я думаю, что там все варианты есть. Это бывшие, отставные сотрудники спецслужбы, спецназа, которые участвуют в боях в роли наёмников. Но реальные специалисты там тоже могут находиться, потому что им нужно перенимать опыт. Это обычное дело», — сказал он РИА Новости.
При этом Суздальцев выразил сомнение в том, что они участвуют в боевых действиях. По его словам, они наблюдатели.
Ранее Financial Times выпустила материал, в котором говорилось, что один из европейских высокопоставленных военных чиновников заявил, что западный спецназ уже присутствует на Украине.