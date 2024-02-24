Красносельский: в Молдавии чиновникам из Приднестровья грозят уголовными делами
Об этом Красносельский рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, механизм уголовного прессинга со стороны Кишинёва может в скором времени активизироваться.
«Силовики Молдовы систематически грозят уголовным преследованием должностным лицам Приднестровья, пересекающим молдавскую границу», — сказал он.
Ранее Вадим Красносельский сообщил, что власти Приднестровья обратились к ОБСЕ в связи с подготовкой диверсионных групп на территории Молдавии.