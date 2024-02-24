Красносельский: в Молдавии чиновникам из Приднестровья грозят уголовными делами

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что чиновников из Приднестровья могут задерживать по закону о сепаратизме на территории Молдавии.

Об этом Красносельский рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, механизм уголовного прессинга со стороны Кишинёва может в скором времени активизироваться.

«Силовики Молдовы систематически грозят уголовным преследованием должностным лицам Приднестровья, пересекающим молдавскую границу», — сказал он.

Ранее Вадим Красносельский сообщил, что власти Приднестровья обратились к ОБСЕ в связи с подготовкой диверсионных групп на территории Молдавии.