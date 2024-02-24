Bloomberg: Восточная Европа не доверяет Западной, которая «не слушает» Украину

Восточная Европа перестаёт доверять Западной, поскольку она «не прислушивается» к нуждам Украины на фоне якобы угрозы со стороны России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По предоставленным данным, спор о том, как восполнить низкие запасы боеприпасов у ВСУ и где их нужно закупать, создаёт «более глубокий раскол» в Европе.

Автор материала отметил, что настроение западных дипломатов такое, что если Россия одержит победу над Украиной, то Восточная Европа не простит Западную, а раскол станет «неизгладимым шрамом».

Ранее Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями, сообщила, что ЕС собирается найти $1,5 млрд на артснаряды для Киева по плану Чехии.