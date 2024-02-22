Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал печальной участь Владимира Зеленского, поскольку в истории Украины он останется в качестве кровавого клоуна.

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

«Что же касается этого персонажа, то его участь, безусловно, печальна — в истории своей страны, в истории мировой, он останется как кровавый клоун», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что Зеленский не принёс ничего хорошего народу Украины.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Зеленского готов вертолёт для эвакуации.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что Зеленский или погибнет на Украине, или сбежит в Майами.