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Медведев заявил, что Зеленский останется в истории Украины кровавым клоуном

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал печальной участь Владимира Зеленского, поскольку в истории Украины он останется в качестве кровавого клоуна.
Медведев заявил, что Зеленский останется в истории Украины кровавым клоуном
  • РИА Новости

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

«Что же касается этого персонажа, то его участь, безусловно, печальна — в истории своей страны, в истории мировой, он останется как кровавый клоун», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что Зеленский не принёс ничего хорошего народу Украины.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Зеленского готов вертолёт для эвакуации.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что Зеленский или погибнет на Украине, или сбежит в Майами.

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