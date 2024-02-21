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Медведчук заявил, что желает вернуться в Киев, когда на Украине не будет нацизма

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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что хочет вернуться в Киев, когда в стране не будет нацизма.

«Для половины страны, я думаю, такая цель, она может быть реализована в случае, когда в стране не будет того, что называется сегодня нацизмом», — сказал политик.

Также Медведчук заявил, что Украина уже потеряла свою государственность.

Кроме того, по его словам, Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена бороться с проявлениями крайнего национализма и нацизма.

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