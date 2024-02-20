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На границе Украины и Польши стоят около четырёх тысяч фур

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В очередях на польско-украинской границе скопилось около 4 тыс. фур, заявил вице-президент Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телеканала «Рада».
На границе Украины и Польши стоят около четырёх тысяч фур
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«По нашей информации, с польской стороны находятся 4 тыс. машин. Много машин с украинской стороны в сторону Польши, много поехало через Словакию и Венгрию. Там тоже есть затруднения движения», — цитирует его ТАСС.

Балин рекомендовал перевозчикам искать обходные пути — он предположил, что проблема не решится до 20 марта.

Ранее появилась информация, что польские фермеры намерены 20 февраля полностью заблокировать границу с Украиной.

Представитель ЕК Олоф Жилл заявил, что власти Польши должны обеспечить пропуск через границу украинских грузов.

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