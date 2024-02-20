Данилов: Киев предлагал лётчику-предателю Кузьминову остаться на Украине

Киев предлагал лётчику-предателю из России Максиму Кузьминову, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, остаться на Украине, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом чиновник заявил изданию «Украинская правда».

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищён», — сказал Данилов.

Испанские СМИ ранее распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит. Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.

Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Кузьминов стал моральным трупом, ещё когда планировал своё преступление.