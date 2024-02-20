Лукашенко: Белоруссии не нужна война, но к ней надо быть готовыми
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«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически... Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта», — цитирует его БЕЛТА.
Лукашенко сообщил, что на вооружение армии Белоруссии поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов «Искандер-М».
Ранее белорусские военные в ходе сборов на базе Осиповичского гарнизона ознакомились с поступившими на вооружение образцами ракетного комплекса «Искандер».