Лукашенко: Белоруссии не нужна война, но к ней надо быть готовыми

Белоруссии не нужна война, но к ней необходимо быть готовыми ментально и стратегически, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически... Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко сообщил, что на вооружение армии Белоруссии поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов «Искандер-М».

Ранее белорусские военные в ходе сборов на базе Осиповичского гарнизона ознакомились с поступившими на вооружение образцами ракетного комплекса «Искандер».