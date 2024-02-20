Украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО.

Об этом заявил российский разведчик из группировки войск «Днепр» с позывным «Заря».

«Нас обстреливали со всего натовского. То есть, советского практически ничего не было», — цитирует военного РИА Новости.

По мнению разведчика, всё советское вооружение и боекомплекты к нему у киевского режима, вероятно, закончились.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к странам Европы с призывом поставить Вооружённым силам Украины ненужное вооружение.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС выделять больше денег на помощь Украине.