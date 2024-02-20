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«СТРАНА.ua»: в Одесской области от взрыва был ранен член «Правого сектора»

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Член запрещённой в России украинской террористической организации «Правый сектор»* Альберт Кручинин получил ранения в Гвардейском Одесской области при подрыве автомобиля.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

По данным издания, в момент взрыва в автомобиле также находилась жена Кручинина.

В декабре городской суд Санкт-Петербурга приговорил к 16 годам колонии гражданина Украины Александра Цепелева за финансирование «Правого сектора»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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