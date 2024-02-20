Экс-подполковник СБУ: Сырский опасен для ВСУ тем, что не противостоит Зеленскому

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опасен для украинских военных тем, что боится своё вышестоящее руководство и будет выполнять указания Владимира Зеленского и его офиса, которые руководствуются вопросами политической целесообразности, а не тактики и стратегии.

С таким заявлением выступил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, Сырский «достаточно грамотный военачальник, отличающийся личной храбростью», однако он «неспособен» принимать какие-либо самостоятельные решения, которые «идут вразрез» с высшим руководством.

«То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет», — цитирует Прозорова РИА Новости.

Ранее Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ обстановку на фронте.

Также Зеленский признал наличие проблем с комплектованием и управлением в рядах ВСУ.