Экс-подполковник СБУ: Сырский опасен для ВСУ тем, что не противостоит Зеленскому
С таким заявлением выступил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, Сырский «достаточно грамотный военачальник, отличающийся личной храбростью», однако он «неспособен» принимать какие-либо самостоятельные решения, которые «идут вразрез» с высшим руководством.
«То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет», — цитирует Прозорова РИА Новости.
Ранее Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ обстановку на фронте.
Также Зеленский признал наличие проблем с комплектованием и управлением в рядах ВСУ.