Сальдо: демилитаризованная зона вглубь Украины должна составлять не менее 200 км

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что демилитаризованная зона вглубь Украины от российской границы должна составлять не менее 200 км.

По его словам, украинские тяжёлые вооружения должны быть отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения.

«Демилитаризованная зона, несколько более широкая, чем дальность полёта РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет «Точка-У», на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна», — цитирует Сальдо РИА Новости.

Ранее Сальдо заявил о сильных изменениях среди украинцев из-за пропаганды Киева.

Также он рассказал о судьбе взятой в плен на левом берегу Днепра женщины из ВСУ.