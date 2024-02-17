В Белоруссии задержали нарушившего границу жителя Хорватии
- AFP
- © Natalia KOLESNIKOVA
«Вблизи белорусско-литовской границы в Гродненском районе пограничники задержали мужчину. Он незаконно пересёк государственную границу из Литвы в Беларусь. Со слов, иностранец является гражданином Хорватии», — говорится в сообщении.
С собой у мужчины было два рюкзака с вещами, нож и деньги.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии.
Позднее в КГБ Белоруссии рассказали подробности.