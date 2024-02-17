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В Белоруссии задержали нарушившего границу жителя Хорватии

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Гражданина Хорватии задержали за незаконное пересечение белорусской границы, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
В Белоруссии задержали нарушившего границу жителя Хорватии
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Вблизи белорусско-литовской границы в Гродненском районе пограничники задержали мужчину. Он незаконно пересёк государственную границу из Литвы в Беларусь. Со слов, иностранец является гражданином Хорватии», — говорится в сообщении.

С собой у мужчины было два рюкзака с вещами, нож и деньги.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии.

Позднее в КГБ Белоруссии рассказали подробности.

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