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Гладков: после удара ВСУ по Белгороду повреждено 57 автомобилей

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 57 автомобилей было повреждено после украинского удара по Белгороду.

«По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время идёт изготовление окон для повреждённых жилых домов.

«Понятно, что нужно какое-то количество времени, семь-восемь дней, на замеры, изготовление и установку», — сказал Гладков.

При этом он подчеркнул, что все квартиры находятся «под контролем». 

Ранее Гладков сообщал о повреждении 34 машин и 128 квартир при обстреле Белгорода ВСУ.

Также Гладков заявил, что при обстреле ВСУ в городе пострадали 19 человек.

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