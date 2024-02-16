Гладков: после удара ВСУ по Белгороду повреждено 57 автомобилей
«По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что в настоящее время идёт изготовление окон для повреждённых жилых домов.
«Понятно, что нужно какое-то количество времени, семь-восемь дней, на замеры, изготовление и установку», — сказал Гладков.
При этом он подчеркнул, что все квартиры находятся «под контролем».
Ранее Гладков сообщал о повреждении 34 машин и 128 квартир при обстреле Белгорода ВСУ.
Также Гладков заявил, что при обстреле ВСУ в городе пострадали 19 человек.