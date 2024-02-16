Гладков: после удара ВСУ по Белгороду повреждено 57 автомобилей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 57 автомобилей было повреждено после украинского удара по Белгороду.

«По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время идёт изготовление окон для повреждённых жилых домов.

«Понятно, что нужно какое-то количество времени, семь-восемь дней, на замеры, изготовление и установку», — сказал Гладков.

При этом он подчеркнул, что все квартиры находятся «под контролем».

Ранее Гладков сообщал о повреждении 34 машин и 128 квартир при обстреле Белгорода ВСУ.

Также Гладков заявил, что при обстреле ВСУ в городе пострадали 19 человек.