Пушилин: три мирных жителя населённых пунктов ДНР ранены из-за обстрелов ВСУ
- РИА Новости
По его словам, подразделения ВСУ нанесли удар по Донецку, Горловке и Волновахскому району республики.
«В Куйбышевском районе столицы региона в результате атаки дрона-камикадзе ранены парень 2004 г. р. и женщина 1993 г. р.» — поделился губернатор.
Пушилин добавил, что в населённом пункте Ольгинка Волновахского района под артиллерийский обстрел ВСУ попал мужчина 1980 г. р., который получил тяжёлое ранение.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород достигло семи.