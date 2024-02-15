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Пушилин: три мирных жителя населённых пунктов ДНР ранены из-за обстрелов ВСУ

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Три мирных жителя населённых пунктов Донецкой Народной Республики получили ранения в связи с обстрелами со стороны украинских войск. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: три мирных жителя населённых пунктов ДНР ранены из-за обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, подразделения ВСУ нанесли удар по Донецку, Горловке и Волновахскому району республики.

«В Куйбышевском районе столицы региона в результате атаки дрона-камикадзе ранены парень 2004 г. р. и женщина 1993 г. р.» — поделился губернатор.

Пушилин добавил, что в населённом пункте Ольгинка Волновахского района под артиллерийский обстрел ВСУ попал мужчина 1980 г. р., который получил тяжёлое ранение.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород достигло семи.

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