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Экс-генерал Кривонос: смена руководства ВСУ не исправит ситуацию на фронте

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Смена руководства в украинской армии не исправит ситуацию на фронте, в которой оказались ВСУ, считает отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой».

«Если мы думаем, что замена 16 генералов позволит коренным образом изменить ситуацию, то [необходимо понимать, что] любые возможности вооружённых сил всегда будут опираться на возможности экономики», — приводит его слова ТАСС.

Кривонос подчеркнул, что экономика Украины не обеспечивает армию так, как должно.

Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте.

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