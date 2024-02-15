Экс-генерал Кривонос: смена руководства ВСУ не исправит ситуацию на фронте

Смена руководства в украинской армии не исправит ситуацию на фронте, в которой оказались ВСУ, считает отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой».

«Если мы думаем, что замена 16 генералов позволит коренным образом изменить ситуацию, то [необходимо понимать, что] любые возможности вооружённых сил всегда будут опираться на возможности экономики», — приводит его слова ТАСС.

Кривонос подчеркнул, что экономика Украины не обеспечивает армию так, как должно.

Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте.