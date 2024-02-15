Бастрыкин встретился с руководителями российских СМИ
Бастрыкин рассказал о деятельности СК в новых регионах и поблагодарил представителей российских медиа за освещение работы ведомства в зоне СВО.
В ходе встречи председатель СК отметил, что офицеры ведомства оперативно реагируют на сообщения СМИ, отдельно упомянув такие вопросы, как нарушения прав детей-сирот, проживание граждан в аварийном жилье, правонарушения в сфере лекарственного обеспечения и другие резонансные темы.
«Наш девиз — чужой беды не бывает», — уточнил глава СК.
Маргарита Симоньян поблагодарила Александра Бастрыкина за содействие в реализации совместного медиапроекта о расследовании преступлений Украины против мирного населения Донбасса и других регионов с 2014 года.
На встрече также обсудили вопрос гуманизации уголовного законодательства. Представители журналистского сообщества рассказали о примерах назначения обвиняемым в совершении преступлений против собственности длительных сроков лишения свободы.
Председатель СК также затронул тему незаконной миграции, подчеркнув, что ведомство расследует не только преступления мигрантов, но также уголовные дела в отношении сотрудников контрольных органов в миграционной сфере.