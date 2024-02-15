Бастрыкин встретился с руководителями российских СМИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл рабочую встречу с главами средств массовой информации. Участие в мероприятии приняли главреды и топ-менеджеры ведущих телеканалов, газет и информагентств, в том числе главный редактор RT и МИА «Россия сегодня», член Общественного совета при СК России Маргарита Симоньян.

Бастрыкин рассказал о деятельности СК в новых регионах и поблагодарил представителей российских медиа за освещение работы ведомства в зоне СВО.

В ходе встречи председатель СК отметил, что офицеры ведомства оперативно реагируют на сообщения СМИ, отдельно упомянув такие вопросы, как нарушения прав детей-сирот, проживание граждан в аварийном жилье, правонарушения в сфере лекарственного обеспечения и другие резонансные темы.

«Наш девиз — чужой беды не бывает», — уточнил глава СК.

Маргарита Симоньян поблагодарила Александра Бастрыкина за содействие в реализации совместного медиапроекта о расследовании преступлений Украины против мирного населения Донбасса и других регионов с 2014 года.

На встрече также обсудили вопрос гуманизации уголовного законодательства. Представители журналистского сообщества рассказали о примерах назначения обвиняемым в совершении преступлений против собственности длительных сроков лишения свободы.

Председатель СК также затронул тему незаконной миграции, подчеркнув, что ведомство расследует не только преступления мигрантов, но также уголовные дела в отношении сотрудников контрольных органов в миграционной сфере.