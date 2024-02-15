Полковник Дэвис: ВС России могут уничтожить все украинские военные заводы

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что российские войска способны уничтожить весь военно-промышленный комплекс на Украине.

В эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive он отметил, что у России имеются серьёзные производственные мощности, поэтому страна может снабжать свои войска большим количеством оружия.

«Они производят огромное количество дронов всех видов. У них их очень много. У них больше снарядов. По всем аспектам у них преимущество», — добавил Дэвис.

По мнению военного, выделять ВСУ новый пакет помощи нет смысла, так как для Киева конфликт уже проигран.

8 февраля российские войска нанесли удар по заводу «Экватор» в Николаеве, где производили дроны для ВСУ.