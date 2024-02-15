На Украине собираются брать плату с предприятий за бронь сотрудников от армии

Офис Владимира Зеленского и инициативная группа депутатов Верховной рады разработали две концепции экономического бронирования, которые позволят сотрудникам не идти в армию во время конфликта при внесении установленной платы в бюджет страны. Об этом сообщило украинское издание «Укррудпром».

«Модель офиса президента базируется на сумме реально полученной заработной платы, с которой платится налог. Нижняя граница для бронирования — 30—35 тыс. гривен в месяц», — говорится в материале.

Отмечается, что такая модель базируется на внедрении «нового квазиналога», который подразумевает уплату большего размера. Также автор статьи уточнил, что речь идёт о ежемесячном взносе в размере 20 тыс. гривен. По данным издания, депутаты рассчитывают направить собранные средства на оборону.

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