Фермеры в Молдавии снова заблокировали дорогу у КПП на границе с Румынией
- AFP
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Об этом РИА Новости рассказал Сергей Стефанко, один из организаторов акции.
«Мы уже четвёртый день блокируем главный въезд в страну, нет никакой реакции со стороны властей, ситуация критическая», — заявил он.
Фермеры требуют от правительства более $22 млн в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями.
Ранее молдавские фермеры потребовали от властей выплаты субсидий для компенсации процентов фермерских кредитов до 31 марта этого года.