Фермеры в Молдавии снова заблокировали дорогу у КПП на границе с Румынией

Молдавские фермеры в рамках акции протеста вновь заблокировали участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией.

Об этом РИА Новости рассказал Сергей Стефанко, один из организаторов акции.

«Мы уже четвёртый день блокируем главный въезд в страну, нет никакой реакции со стороны властей, ситуация критическая», — заявил он.

Фермеры требуют от правительства более $22 млн в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями.

Ранее молдавские фермеры потребовали от властей выплаты субсидий для компенсации процентов фермерских кредитов до 31 марта этого года.