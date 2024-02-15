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Фермеры в Молдавии снова заблокировали дорогу у КПП на границе с Румынией

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Молдавские фермеры в рамках акции протеста вновь заблокировали участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией.
Фермеры в Молдавии снова заблокировали дорогу у КПП на границе с Румынией
  • AFP
  • © DANIEL MIHAILESCU

Об этом РИА Новости рассказал Сергей Стефанко, один из организаторов акции.

«Мы уже четвёртый день блокируем главный въезд в страну, нет никакой реакции со стороны властей, ситуация критическая», — заявил он.

Фермеры требуют от правительства более $22 млн в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями.

Ранее молдавские фермеры потребовали от властей выплаты субсидий для компенсации процентов фермерских кредитов до 31 марта этого года.

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