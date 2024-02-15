Немецкий эксперт Масала: Украина рискует лишиться ещё большего числа городов

Проблемы, с которыми Киев сталкивается на фронте, а также задержки помощи со стороны Запада могут привести к тому, что Украина лишится ещё большего числа городов. Такую точку зрения высказал немецкий военный эксперт Карло Масала.

По его словам, если не будут решены вопросы с боеприпасами и ротацией, то в скором времени «украинцы будут вынуждены покинуть эти города, которые они до сих пор очень хорошо защищали».

В интервью ZDF немецкий эксперт подчеркнул, что у ВСУ почти не осталось боеприпасов, а личный состав на востоке Украины очень измотан и переутомлён. Поэтому, по его словам, Киеву необходимо осуществить ротацию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — участницы альянса подписали контракты по производству оружия Украине на $10 млрд.