Немецкий эксперт Масала: Украина рискует лишиться ещё большего числа городов
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По его словам, если не будут решены вопросы с боеприпасами и ротацией, то в скором времени «украинцы будут вынуждены покинуть эти города, которые они до сих пор очень хорошо защищали».
В интервью ZDF немецкий эксперт подчеркнул, что у ВСУ почти не осталось боеприпасов, а личный состав на востоке Украины очень измотан и переутомлён. Поэтому, по его словам, Киеву необходимо осуществить ротацию.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — участницы альянса подписали контракты по производству оружия Украине на $10 млрд.