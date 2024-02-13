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Политолог Дисен: ситуация на фронте для ВСУ становится хуже с каждым днём

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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен высказал мнение, что ситуация в зоне боевых действий для Вооружённых сил Украины ухудшается с каждым днём.
Политолог Дисен: ситуация на фронте для ВСУ становится хуже с каждым днём
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Всё становится ещё хуже, потому что Украина слабеет с каждым днём», — сказал политолог.

Дисен подчеркнул, что у украинской армии заканчиваются бронетехника, оборудование и боеприпасы, а также сокращается численность личного состава.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.

Глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.

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