В Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Днепропетровской областях.

AP

Об этом сообщается на украинской онлайн-карте тревог. Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о повторной серии взрывов в Днепропетровске.