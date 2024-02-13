В Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Днепропетровской областях.
- AP
Об этом сообщается на украинской онлайн-карте тревог.
Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о повторной серии взрывов в Днепропетровске.
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