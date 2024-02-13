В ЛНР в результате сброса с украинского БПЛА взрывного устройства ранена женщина

В ЛНР в результате сброса с украинского дрона на гражданский автомобиль взрывного устройства пострадала женщина, заявила глава Минздрава республики Наталия Пащенко.

По её словам, в момент атаки ВСУ семья из трёх человек передвигалась на автомобиле в пригороде Лисичанска.

«Вражеский беспилотник сбросил на гражданское авто взрывчатку. Серьёзные ранения получила женщина... Её эвакуировали в северодонецкую горбольницу», — заявила Пащенко.

У пострадавшей диагностировали множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, правой нижней конечности и термический ожог лица I—II степени.

Ранее три человека получили ранения в результате обстрелов и сброса взрывчатки с беспилотного летательного аппарата ВСУ в Донецке.