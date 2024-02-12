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Мирошник: Украину переделывают под международную частную военную компанию

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Посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказал мнение, что Украину переделывают под частную международную военную компанию, которая должна создавать проблемы России.

Об этом Мирошник заявил в эфире радио Sputnik.

«Украину переделывают под частную международную военную компанию», — цитирует его ТАСС.

По мнению посла, новый закон о мобилизации на Украине является маленькой частью происходящей трансформации.

Мирошник уточнил, что превращение Украины в частную военную компанию нацелено на то, чтобы экономика, логистика и сами граждане использовались в качестве военного ресурса, «который будет направлен на выполнение задач», например сопротивление или создание проблем России.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада пытались ослабить Россию при помощи «неонацистского монстра» в лице киевского режима.

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