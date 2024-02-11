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Экс-советник МО Украины Бутусов: у ВСУ нет ничего похожего на оборону России

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Украинскому командованию не удалось создать такие линии обороны, как у России, заявил экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов.

«На фронте (у ВСУ. — RT) никаких стратегических укреплений, чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет», — заявил он в своём блоге на YouTube.

По словам Бутусова, у ВСУ недостаточно спецтехники и бетона, а строительство укрепрайонов ограничено рытьём окопов силами солдат с лопатами.

«Не экономятся люди, силы людей, ну и большие потери из-за этого», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили пункт управления огнём ВСУ под Купянском.

Также советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска потеряли контроль над крупным укрепрайоном под Донецком.

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