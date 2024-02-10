Российские миномётчики уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

Российские миномётчики Западной группировки войск уничтожили замаскированные позиции ВСУ вместе с пехотой на Купянском направлении.

Один из расчётов миномёта «Нона-М1» уничтожил замаскированные украинские позиции вместе с находившимися там боевиками. Удар миномётчики нанесли во время попытки украинских сил атаковать рубежи российской обороны, — сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что координаты целей удалось добыть благодаря аэроразведке. Российские военные застали противника врасплох.

Также десантники группировки «Днепр» уничтожили на правобережье Днепра танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ.

Ранее экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили украинские замаскированные позиции и пункт временной дислокации на правом берегу Днепра.