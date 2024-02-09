RT в Telegram
Подпишись

Мобилизованный на Украине инвалид умер в первый день службы

Короткая ссылка
Житель Украины с инвалидностью, призванный на военную службу в рамках проводимой в стране мобилизации, скончался в первый день службы. Информацию об этом предоставил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.
Мобилизованный на Украине инвалид умер в первый день службы
  • Gettyimages.ru
  • © Gennadiy Kravchenko

Согласно опубликованному им в Telegram сообщению, мужчина страдал эпилепсией и имел инвалидность. Однако это не остановило военкомат Одесской области от его мобилизации.

«По моему запросу специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на контроль, а также обеспечила проведение мер надзора, направленных на эффективное досудебное расследование уголовных производств по факту смерти указанного лица», — написал омбудсмен.

Ранее сообщалось о жёнах мобилизованных украинцев, которые вышли на акцию протеста во Львовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить