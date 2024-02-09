Мобилизованный на Украине инвалид умер в первый день службы
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Согласно опубликованному им в Telegram сообщению, мужчина страдал эпилепсией и имел инвалидность. Однако это не остановило военкомат Одесской области от его мобилизации.
«По моему запросу специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на контроль, а также обеспечила проведение мер надзора, направленных на эффективное досудебное расследование уголовных производств по факту смерти указанного лица», — написал омбудсмен.
Ранее сообщалось о жёнах мобилизованных украинцев, которые вышли на акцию протеста во Львовской области.