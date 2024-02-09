Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что доподлинно известно, что в Мариуполе многие мирные жители погибли от рук украинских неонацистов, которые использовали людей как живой щит.

«Мы знаем о том, что очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что украинские неонацисты использовали мирное население в качестве живого щита и расстреливали людей в спину.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Рената Алиева к пожизненному заключению за убийство пяти мирных жителей Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.