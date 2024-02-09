RT в Telegram
Подпишись

Песков: доподлинно известно о гибели гражданских в Мариуполе от рук неонацистов

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что доподлинно известно, что в Мариуполе многие мирные жители погибли от рук украинских неонацистов, которые использовали людей как живой щит.
Песков: доподлинно известно о гибели гражданских в Мариуполе от рук неонацистов
  • РИА Новости

«Мы знаем о том, что очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что украинские неонацисты использовали мирное население в качестве живого щита и расстреливали людей в спину.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Рената Алиева к пожизненному заключению за убийство пяти мирных жителей Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить