Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В 07:00 мск город Токмак в Запорожской области подвергся ракетному обстрелу со стороны нацистов», — говорится в сообщении.
По словам Рогова, две ракеты, предположительно HIMARS, попали в здание магазина.
«В результате магазин полностью разрушен, повреждено остекление близлежащих домов, район прилёта остался без энергоснабжения», — добавил Рогов.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Ранее мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ.
Также мирный житель пострадал при обстреле Владимировки в ДНР.