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Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ.
Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В 07:00 мск город Токмак в Запорожской области подвергся ракетному обстрелу со стороны нацистов», — говорится в сообщении.

По словам Рогова, две ракеты, предположительно HIMARS, попали в здание магазина.

«В результате магазин полностью разрушен, повреждено остекление близлежащих домов, район прилёта остался без энергоснабжения», — добавил Рогов.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ.

Также мирный житель пострадал при обстреле Владимировки в ДНР.

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