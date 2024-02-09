Адвокат: СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
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Об этом заявил адвокат монастыря Никита Чекман в Telegram.
«В Киево-Печерскую лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что злоумышленники устроили разгром в корпусах Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви.
21 ноября прошлого года сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви в посёлке Бородянка Киевской области.