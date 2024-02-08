Депутатам Верховной рады заплатили за поддержку законопроекта о мобилизации на Украине. Об этом заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский готов на всё, принимая решение о насильственной мобилизации.

«Как стало известно из его окружения, за принятие данного законопроекта депутатам платили деньги», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент принял в первом чтении законопроект о мобилизации.

Позднее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не присутствовал в Верховной раде во время рассмотрения законопроекта о мобилизации.