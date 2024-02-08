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На Украине расформировали спецполк полиции за отказ записываться в штурмовики

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В городе Днепропетровске на Украине власти расформировали полк специального назначения Нацполиции после отказа силовиков идти на фронт в штурмовую бригаду.
На Украине расформировали спецполк полиции за отказ записываться в штурмовики
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в своих социальных сетях.

«Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. То есть такого полка больше не будет существовать», — сказал Фацевич.

Он допустил, что вместо спецполка власти создадут отдельные роты, которые будут выполнять специфические задачи в регионе.

Как уточнил Фацевич, днепропетровские силовики отказались выполнять боевые задачи на фронте в составе штурмовиков. Он назвал подобный случай единичным.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков признал, что жители Украины начали испытывать страх перед людьми в форме из-за действий некоторых представителей военкоматов.

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