На Украине расформировали спецполк полиции за отказ записываться в штурмовики
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Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в своих социальных сетях.
«Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. То есть такого полка больше не будет существовать», — сказал Фацевич.
Он допустил, что вместо спецполка власти создадут отдельные роты, которые будут выполнять специфические задачи в регионе.
Как уточнил Фацевич, днепропетровские силовики отказались выполнять боевые задачи на фронте в составе штурмовиков. Он назвал подобный случай единичным.
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