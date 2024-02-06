Токаев переназначил Жаксылыкова на пост главы Минобороны Казахстана
- РИА Новости
Жаксылыков возглавил Министерство обороны Казахстана 19 января 2022 года. Как стало известно 6 февраля, он сохранил свой пост после отставки правительства Казахстана.
«Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен министром обороны Республики Казахстан», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Казахстана.
Ранее сообщалось, что новым премьер-министром республики стал экс-глава администрации президента Олжас Бектенов.