Токаев переназначил Жаксылыкова на пост главы Минобороны Казахстана

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков был переназначен на пост главы Министерства обороны Казахстана. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Жаксылыков возглавил Министерство обороны Казахстана 19 января 2022 года. Как стало известно 6 февраля, он сохранил свой пост после отставки правительства Казахстана.

«Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен министром обороны Республики Казахстан», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Казахстана.

Ранее сообщалось, что новым премьер-министром республики стал экс-глава администрации президента Олжас Бектенов.