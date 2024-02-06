Найденные на освобождённых территориях в Луганской Народной Республике документы и уголовные дела свидетельствуют о намеренном уничтожении лесов в Донбассе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудников силовых ведомств ЛНР.

Отмечается, что соответствующие документы были найдены на территории прокуратуры города Северодонецка.

По данным агентства, речь идёт об уничтожении лесов на подконтрольной на тот момент Киеву территории Донбасса летом 2020 года и в сентябре-октябре того же года.

Также ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»* .

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — экстремистская организация, запрещённая на территории России.