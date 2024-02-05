Премьер Франции сообщил о намерении и дальше наращивать военную помощь Украине

Париж намерен и далее наращивать помощь Киеву, включая поставку оружия, заявил премьер Франции Габриэль Атталь.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, Франция поставляет Украине вооружения последнего поколения, в том числе ракеты SCALP, гаубицы CAESAR, бронемашины AMX-10 RC и бомбы AASM.

В ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Атталь отметил, что данная поддержка Франции будет расширена не только в отношении выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений.

Ранее российский посол во Франции Алексей Мешков предостерёг Париж от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине.

Он также заявил, что МИД Франции так и не предоставил России доказательств того, что двое погибших в зоне СВО французов занимались оказанием гуманитарной помощи.