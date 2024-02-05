Опубликовано видео с выявленной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой
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По информации Службы безопасности Грузии, взрывчатку перевозили в аккумуляторах от электроавтомобилей.
В Россию взрывчатку планировали доставить через КПП «Дарьял».
Ранее газета «Взгляд» со ссылкой на собственного корреспондента в грузинской столице писала, что специальные службы Грузии конфисковали 14 кг взрывчатого вещества, которое украинский гражданин перевозил из Одессы в Воронеж.
Задержанный в Грузии груз со взрывчатым веществом содержал шесть детонаторов и шесть спецключей.
Перевозку организовал гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии Владимира Зеленского «Слуга народа».