Опубликовано видео с выявленной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой

В сети опубликовали видео с обнаруженной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой.

По информации Службы безопасности Грузии, взрывчатку перевозили в аккумуляторах от электроавтомобилей.

В Россию взрывчатку планировали доставить через КПП «Дарьял».

Ранее газета «Взгляд» со ссылкой на собственного корреспондента в грузинской столице писала, что специальные службы Грузии конфисковали 14 кг взрывчатого вещества, которое украинский гражданин перевозил из Одессы в Воронеж.

Задержанный в Грузии груз со взрывчатым веществом содержал шесть детонаторов и шесть спецключей.

Перевозку организовал гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии Владимира Зеленского «Слуга народа».