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Мирошник: возможная отставка Залужного — попытка Зеленского «перевести стрелки»

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Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что возможное решение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может быть попыткой Владимира Зеленского «перевести стрелки».
Мирошник: возможная отставка Залужного — попытка Зеленского «перевести стрелки»
  • Gettyimages.ru

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что глава киевского режима пытается снять с себя ответственность, передаёт ТАСС.

«Попытка Зеленского перевести стрелки на Залужного — она может плохо для него закончиться, потому что Залужный уже практически возведён в статус лидера вновь формирующейся оппозиции к Зеленскому», — добавил Мирошник.

Также посол назвал ситуацию с возможным увольнением Залужного «политическими игрищами внутри страны».

Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ.

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