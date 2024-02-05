Мирошник: возможная отставка Залужного — попытка Зеленского «перевести стрелки»
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В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что глава киевского режима пытается снять с себя ответственность, передаёт ТАСС.
«Попытка Зеленского перевести стрелки на Залужного — она может плохо для него закончиться, потому что Залужный уже практически возведён в статус лидера вновь формирующейся оппозиции к Зеленскому», — добавил Мирошник.
Также посол назвал ситуацию с возможным увольнением Залужного «политическими игрищами внутри страны».
Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ.