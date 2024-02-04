Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины могут перенести во Львов

Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов, допустил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

В статье для сайта Weapons and Strategy он отметил, что после прорыва российской армии через линию соприкосновения украинским властям «будет практически невозможно выжить в Киеве».

«Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов», — заявил он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что ВС России в зоне спецоперации управляют профессионалы.