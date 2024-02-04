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Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины могут перенести во Львов

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Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов, допустил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины могут перенести во Львов
  • globallookpress.com
  • © Maria Vashchuk

В статье для сайта Weapons and Strategy он отметил, что после прорыва российской армии через линию соприкосновения украинским властям «будет практически невозможно выжить в Киеве».

«Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов», — заявил он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что ВС России в зоне спецоперации управляют профессионалы.

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